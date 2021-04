DJ BHP, Vale reichen für Joint Venture Gläubigerschutz ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut BHP Group Ltd ist die Entscheidung seines brasilianischen Joint Ventures mit Vale SA, eine gerichtliche Reorganisation zu beantragen, eine letzte Reaktion auf Klagen von Gläubigern in den USA und Brasilien. Die Samarco Mineracao SA beantragte am Freitag Gläubigerschutz in Belo Horizonte, nachdem Konten von Samarco eingefroren wurden, was den Eisenerzabbau des Unternehmens bedrohe, teilte BHP mit.

"Der Antrag wurde nach erfolglosen Versuchen von Samarco gestellt, eine Schuldenrestrukturierung mit diesen Gläubigern zu verhandeln" und ist ein Mittel für das Unternehmen, seine Schulden umzustrukturieren, um eine nachhaltige fiskalische Position zu schaffen, teilte BHP mit. BHP und Vale halten jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Joint Venture, das kürzlich den Betrieb nach einem tödlichen Dammbruch im Jahr 2015 wieder aufgenommen hat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2021 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.