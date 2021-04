EQS Group-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Rechtsanwalt Urs Schenker als Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG nominiert



12.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG hat heute bekannt gegeben, Rechtsanwalt Urs Schenker an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2021 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.



Urs Schenker (geboren 1957) verfügt über grosse Erfahrung in den Bereichen Restrukturierungen, Finanzierungen, Kapitalmarkt, M&A und Gesellschaftsrecht. Er war in zahlreiche internationale M&A-Transaktionen, öffentliche Übernahmen, Finanzierungen, Restrukturierungen und andere Corporate Finance-Transaktionen involviert. Er hält verschiedene Verwaltungsratsmandate privater Gesellschaften und auch einer börsennotierten Gesellschaft.



Urs Schenker studierte an der Universität Zürich Rechtwissenschaft. Er schloss sein Studium 1981 mit lic. iur. und 1985 Dr. iur. ab. An der Harvard Law School erwarb er 1985 den LL.M. 2009 publizierte er seine Habilitationsschrift «Schweizerisches Übernahmerecht»; er ist als Anwalt bei Walder Wyss AG tätig und ist Titularprofessor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen.



Verwaltungsratspräsident Franz Richter: «Ich bin höchst erfreut, die Nomination von Urs Schenker in den Verwaltungsrat bekannt zu geben. Mit seinem ausgewiesenen Schweizer und internationalen juristischen Fachwissen und seiner grossen Erfahrung mit Transaktionen ergänzt er die Kompetenzen des Verwaltungsrates hervorragend.»



Urs Schenker folgt auf Urs Fähndrich, der sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird. Der Verwaltungsrat dankt Urs Fähndrich für seinen Beitrag im Rahmen der letztjährigen Kapitalerhöhung und zur Transformation des Unternehmens.

