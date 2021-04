EQS Group-News: PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Börsengang

PolyPeptide Group plant Börsengang und Kotierung an der Schweizer Börse



12.04.2021 / 07:00





PolyPeptide Group plant Börsengang und Kotierung an der Schweizer Börse

Zug, 12. April 2021 - PolyPeptide Group AG, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Peptiden, plant im zweiten Quartal 2021, vorbehältlich des Marktumfeldes, einen Börsengang (IPO) und die Kotierung ihrer Aktien an der Schweizer Börse (SIX).

- PolyPeptide Group («PolyPeptide» oder «die Gruppe») ist ein führender Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) von innovativen Peptidwirkstoffen für peptidbasierte Therapien, sowohl in der klinischen Entwicklungsphase wie auch in der kommerziellen Anwendung zugelassener Peptide.

- Mit ihren Anfängen im Jahr 1952 ist PolyPeptide der weltweit erste fokussierte Hersteller von Peptiden und produziert heute rund die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe (ca. 35 von 76).

- 2020 stellte die Gruppe gemessen am Umsatzvolumen rund ein Viertel aller in ausgelagerter Fertigung produzierten Peptidwirkstoffe weltweit her, entsprechend einem geschätzten Marktanteil von 20-25%.

- Mit ihrem Komplettangebot entlang der Wertschöpfungskette von peptidbasierten aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen (API) bietet PolyPeptide Service, Technologie, Skalierbarkeit und Unterstützung bei Qualitäts- und regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung komplexer Peptide.

- PolyPeptide ist global präsent mit sechs GMP-zertifizierten und FDA-zugelassenen Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeitende.

- PolyPeptide hat einen grossen, diversifizierten Kundenstamm aufgebaut, der Blue-Chip- und mittelgrosse Pharmaunternehmen ebenso umfasst wie grosse und kleine Biotech-Firmen.

- PolyPeptide verfügt über ein attraktives Finanzprofil, mit einem sehr guten Leistungsausweis bei organischem Wachstum und Margenausweitung sowie hoher Ertragsvisibilität und starker Cash-Generierung. 2020 beliefen sich der Umsatz von PolyPeptide auf EUR 223 Millionen und das bereinigte EBITDA[1] auf EUR 62 Millionen.

- Die geplante Publikumsöffnung an der Schweizer Börse wird voraussichtlich bis zu 40% des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem IPO umfassen und sowohl die Platzierung bestehender Aktien als auch eine Erstplatzierung beinhalten.

Jane Salik, CEO von PolyPeptide Group: «Wir haben über die letzten 25 Jahre eine enorme Entwicklung durchlaufen: Aus einer kleinen Gruppe von drei Einzelstandorten und etwa 80 Mitarbeitenden ist ein Unternehmen mit heute über 900 Mitarbeitenden und gemeinsamen Technologien, Prozessen und Werten gewachsen. Wir sind zu einem Marktführer in unserer Branche geworden und zeichnen uns durch starke Technologien und eine klare Kundenfokussierung aus. Millionen von Menschen weltweit kommen die lebensverändernden Behandlungen zugute, die PolyPeptide mitentwickelt und produziert - illustriert auch durch unsere laufende Zusammenarbeit mit Novavax bei der Entwicklung ihres Impfstoffs gegen Covid-19. Angesichts unserer Wachstumsgeschichte ist der geplante Börsengang ein natürlicher nächster Schritt, und wir freuen uns sehr, diesen Schritt nun in der Schweiz zu planen, einem der attraktivsten Life-Sciences-Standorte der Welt.»



Ein führender CDMO und Komplettanbieter für komplexe Peptide mit differenzierten Technologien

PolyPeptide ist ein führender global tätiger unabhängiger CDMO im Bereich innovativer Peptide, die als aktiver Inhaltsstoff in therapeutischen Produkten zur Anwendung kommen. Diese Peptide werden hauptsächlich von Pharma- und Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten und bei Medikamenten in der klinischen Entwicklung eingesetzt. Die Bedeutung von Peptiden für therapeutische Produkte bei verschiedenen Krankheitsindikationen hat in den letzten Jahren zugenommen, unter anderem in den Bereichen Stoffwechselstörungen, Onkologie, Herz-Kreislauf, Neurologie und Gastroenterologie. Die Gruppe stellt auch eine Reihe von Peptiden her, die in Generika und in kosmetischen Produkten verwendet werden. Im Jahr 2020 produzierte PolyPeptide mehr als 1'000 Kilogramm von über 200 Peptid- und Intermediärprodukten, was einem Umsatzvolumen von rund einem Viertel aller in ausgelagerter Fertigung hergestellten Peptidwirkstoffe weltweit entspricht.



Die Peptidherstellung der Gruppe reicht ins Jahr 1952 zurück, als sie als Teil von Ferring in Malmö, Schweden, mit der kommerziellen Herstellung von therapeutischen Peptiden begann; 1996 wurde PolyPeptide ein unabhängiges CDMO-Unternehmen. Seit ihrer Gründung hat PolyPeptide über 1'000 Peptide in GMP-Qualität hergestellt und produziert heute etwa die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe (d.h. ca. 35 von 76 zugelassenen Peptiden). Dank ihrer Expertise und des spezialisierten Know-hows in der Peptidentwicklung und -herstellung gemäss GMP ist die Gruppe in der Lage, auch die Herstellung komplexester Peptide sowie anspruchsvolle Grossprojekte zu unterstützen.



PolyPeptide betreut ihre Kunden in drei Geschäftsbereichen. Custom Projects unterstützt Kunden von der präklinischen bis in die klinische Entwicklungsphase von Peptiden mit fortschrittlichen Technologien in der Prozess- und analytischen Entwicklung sowie ihrer grossen Erfahrung in der regulatorischen Beratung. Der Geschäftsbereich Contract Manufacturing stellt Peptide für kommerziell zugelassene Peptidtherapeutika her, dies in grossem Umfang, in kommerziellen Chargen und unter Einhaltung der GMP-Anforderungen. Der Geschäftsbereich Generics and Cosmetics stellt Peptide her, die entweder nicht mehr unter Patentschutz stehen oder in kosmetischen Produkten verwendet werden, wobei es insbesondere darum geht, Zuverlässigkeit und Sicherheit der kommerziellen Lieferung zu gewährleisten.



Grosser, wachsender Zielmarkt - attraktiv dank zunehmendem Einsatz peptidbasierter Therapeutika

Der Markt für Peptidtherapeutika profitiert von soliden globalen Wachstumsaussichten; über die nächsten fünf Jahre wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von ca. 7% prognostiziert, und bis 2025 dürfte der Marktwert rund USD 44 Milliarden erreichen. Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch Trends wie die Zulassung einer zunehmenden Anzahl von Peptidtherapien und eine steigende Anzahl potenzieller Patienten gestützt. Die vorteilhaften Eigenschaften von peptidbasierten Behandlungen sowie die Ausweitung therapeutischer Anwendungen tragen ebenfalls zur Zunahme von zugelassenen peptidbasierten Therapeutika bei. Für das Jahr 2020 wurde der Peptid-API-Markt auf ca. USD 1.8 Milliarden geschätzt, wobei rund 65% der Peptid-APIs in ausgelagerter Fertigung und von unabhängigen CDMOs hergestellt wurden. PolyPeptide schätzt daher, dass der adressierbare Zielmarkt im Jahr 2020 einen Umfang von ca. USD 1.2 Milliarden aufwies, und erwartet, dass dieser Markt in den nächsten fünf Jahren um ca. 10% pro Jahr wachsen und bis 2025 ca. USD 1.9 Milliarden erreichen wird. Im Jahr 2020 hielt PolyPeptide einen geschätzten Marktanteil von 20-25% an der Produktion aller ausgelagerten Peptid-APIs, womit PolyPeptide den Rang gleich nach dem einzigen weiteren grossen Wettbewerber auf diesem Gebiet belegt.[2]



Innovationsführer in der Auftragsherstellung für neuartige peptidbasierte Medikamente mit umfangreicher kundenspezifischer Entwicklungspipeline

Eine der wichtigsten Wachstumsstrategien von PolyPeptide besteht darin, mit ihren Kunden von der Grundlagenforschung bis zur kommerziellen Herstellung in GMP-Qualität zusammenzuarbeiten. Kunden, die von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung mit demselben CDMO zusammenarbeiten, können von erheblichen Kosten- und Zeitersparnissen profitieren und ihre Produkte damit schneller entwickeln und auf den Markt bringen. Per 31. Dezember 2020 hatte PolyPeptide rund 170 laufende kundenspezifische Projekte. Davon befanden sich 31 Produkte im Spätstadium der klinischen Entwicklung (Phase III), was Grundlage für vielversprechende Wachstumsaussichten bietet.



Grosser, diversifizierter Blue-Chip-Kundenstamm, geprägt durch langfristige Beziehungen und sehr gutem Qualitätsausweis

Basierend auf ihrer Technologie, dem kundenorientierten und flexiblen Service sowie der nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung und Lieferung von qualitativ hochwertigen Peptidprodukten während des gesamten Peptid-API-Lebenszyklus pflegt PolyPeptide langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden. Daraus ist ein starker und breiter Kundenstamm entstanden, der per 31. Dezember 2020 über 250 Kunden umfasste. Dazu gehören Blue-Chip- und mittelgrosse Pharmaunternehmen, grosse und kleine Biotech-Firmen, Unternehmen im therapeutischen Bereich und führende akademische Institutionen.



Globale Präsenz und moderne Produktionsanlagen mit erstklassigen Fertigungsmöglichkeiten

PolyPeptide ist mit sechs modernen, GMP-zertifizierten und FDA-zugelassenen Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien global präsent. Die Gruppe setzt fortschrittliche Technologien in der Peptidherstellung ein, die sie kontinuierlich weiterentwickelt, beispielsweise durch technologische Verbesserungen zur Reduzierung des Lösungsmittelverbrauchs und Verringerung unerwünschter Nebenreaktionen. Darüber hinaus ermöglicht die globale Reichweite der Gruppe die Herstellung desselben Peptids an mehreren Standorten, was von zunehmender Bedeutung ist, da Kunden ihre Versorgung mit Peptidwirkstoffen absichern wollen. Alle Standorte haben mehrere Inspektionen durch die FDA, die EMA, lokale Aufsichtsbehörden und zahlreiche Kunden erfolgreich durchlaufen.



Attraktives Finanzprofil mit hoher Ertragsvisibilität und sehr gutem Leistungsausweis bei organischem Wachstum

PolyPeptide verfügt über ein attraktives Finanzprofil mit sehr gutem organischem Ertragswachstum und starker Cashflow-Generierung. Erfolgreiche Akquisitionen, insbesondere jene des Peptidgeschäfts von Lonza in Braine L'Alleud, Belgien, im Jahr 2017, haben den Wachstumskurs der Gruppe ebenfalls unterstützt. In den vergangenen drei Jahren hat die Gruppe von den starken Wachstumstrends in ihren Zielmärkten profitiert und ihre Marktposition genutzt, um den Ertrag kontinuierlich zu steigern. Für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr wies die Gruppe einen Umsatz von EUR 223.0 Millionen aus, womit sich die CAGR für die Jahre 2018-2020 auf 11.5% belief und die kumulative 10-Jahres-CAGR bei über 10% lag. Zudem profitiert PolyPeptide von einer hohen Ertragsvisibilität, die sich dank langfristiger Kundenbeziehungen sowie laufender und in den klinischen Entwicklungsphasen fortschreitender Projekte von Jahr zu Jahr verbessert hat. Die Gruppe hat auch einen Fokus auf die Stärkung der Profitabilität gelegt und dazu verschiedene Initiativen zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit ergriffen, mit welchen Skaleneffekte genutzt und die Kapazitäten besser ausgelastet werden. Diese haben im Jahr 2020 zu einem sehr guten bereinigten EBITDA1 von EUR 62.0 Millionen beigetragen, entsprechend einer CAGR von 22.4% für 2018-2020 und einer bereinigten EBITDA-Marge[3] von 27.8% für 2020. Darüber hinaus hat die Gruppe in den vergangenen drei Jahren konsistent starke Cashflows erzielt.



Wachstumsstrategie auf Basis von Innovation, Operational Excellence und Expansion in verwandte Bereiche

Mit ihrer Strategie zielt PolyPeptide darauf ab, mehrere Wachstumsmöglichkeiten durch Innovation und künftige Expansion in verwandte Bereiche zu nutzen. Um mit den Entwicklungen in der Branche Schritt zu halten und die schnell ändernden Kundenbedürfnisse zu adressieren, investiert die Gruppe in Technologie und setzt auf laufende Innovation zur Verbesserung ihrer Peptidherstellungsprozesse. Diese Investitionen fokussieren auf die Optimierung bestehender Techniken und Kapazitäten, die Einführung neuer Technologien sowie die Digitalisierung durch Inline-Monitoring und Automatisierung. Die Strategie beinhaltet auch ein Bekenntnis zu «Going Green», wobei ein Hauptaugenmerk auf der Entwicklung und Anwendung umweltfreundlicherer Lösungen im gesamten Peptidherstellungsprozess liegt. In jüngster Zeit hat die Gruppe ihr Produktangebot auch auf verwandte Bereiche ausgeweitet, insbesondere auf die Auftragsherstellung von Oligonukleotiden, die zunehmend in innovative DNA- und RNA-basierte Therapeutika einfliessen, sowie auf die Herstellung von personalisierter Medizin in Form von Neoantigen-Therapien.



Hochqualifizierte Mitarbeitende und erfahrenes Managementteam mit grosser Branchenkompetenz

Bei PolyPeptide arbeiten hochqualifizierte Mitarbeitende unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams mit grosser Branchenkompetenz. Im Jahr 2020 beschäftigte die Gruppe weltweit 910 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis, von denen 66% einen akademischen Abschluss und 7% einen Doktortitel in ihrem jeweiligen Fachgebiet vorweisen. Um innovativ und agil zu bleiben, will die Gruppe weiterhin Top-Talente für ihre Geschäftsbereiche anziehen, rekrutieren und an sich binden, indem sie eine Kultur der Exzellenz fördert und pflegt.



Die Geschäftsleitung von PolyPeptide Group besteht aus Jane Salik (Chief Executive Officer), Jan Fuhr Miller (Chief Financial Officer), Jan Christensen (Global Director Sales and Marketing) und Daniel Lasanow (Global Director Operations). Ab dem Datum der Börsenkotierung wird Raymond de Vré, der am 1. April 2021 in das Unternehmen eingetreten ist, die Funktion als CEO von Jane Salik übernehmen. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Mitglied des Verwaltungsrates wird Jane Salik während einer Übergangszeit, die mit der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2021 von PolyPeptide enden soll, weiterhin der Geschäftsleitung angehören.



Der Verwaltungsrat von PolyPeptide Group setzt sich zusammen aus Peter Wilden (Präsident), Patrick Aebischer (Vizepräsident und Lead Independent Director), Beat In-Albon (unabhängiges Mitglied), Jane Salik (Mitglied), Erik Schropp (Mitglied) und Philippe Weber (unabhängiges Mitglied).



Überblick zum geplanten IPO

Der geplante Börsengang an der Schweizer Börse (SIX) ist ein natürlicher nächster Schritt in der Entwicklung von PolyPeptide, um das globale Profil und die finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter zu stärken. Das Angebot soll bis zu 40% des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem IPO (einschliesslich einer allfälligen Mehrzuteilungsoption) umfassen und sowohl die Platzierung bestehender Aktien als auch eine Erstplatzierung beinhalten. Der Nettoerlös soll dazu verwendet werden, die laufenden Investitionsausgaben zu beschleunigen, die Expansion der Gruppe in verwandte Geschäftsbereiche (d.h. Oligonukleotide, Neoantigen-Therapien) voranzutreiben und längerfristig allenfalls weitere organische und nicht-organische Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen.

Credit Suisse, Morgan Stanley and BofA Securities fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den geplanten Börsengang. Berenberg, Danske Bank und Zürcher Kantonalbank fungieren als Joint Bookrunners. Rothschild & Co. ist unabhängiger Finanzberater von PolyPeptide Group.

Kontakt

PolyPeptide Group

Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

+41 41 723 20 34

Lemongrass Communications

karin.rhomberg@lemongrass.agency, andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

+41 44 202 52 00

Über PolyPeptide Group

PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) im Bereich proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit über 900 Mitarbeitenden vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung. PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der ausgelagerten Peptidherstellung. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

PolyPeptide Group AG, Dammstrasse 19, CH-6300 Zug

[1] Das bereinigte EBITDA wird berechnet als (a) Jahresergebnis plus (b) in dem Masse, wie es bei der Ermittlung des Jahresergebnisses abgezogen wird, die Summe aus (i) Finanzerträgen und -aufwendungen, (ii) Ertragssteueraufwand, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, bezahlte oder aufgelaufene Steuern, die auf dem Ertrag, Gewinn oder Kapital beruhen (einschliesslich staatlicher, Franchise- und ähnlicher Steuern sowie ausländischer Quellensteuern), und nicht zahlungswirksamer Steuergutschriften, (iii) Abschreibungen und (iv) einmaligen Aufwendungen und Kosten und damit verbundenen Vergünstigungen. Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020 schliesst das bereinigte EBITDA folgende einmalige Posten aus: (i) IPO-Transaktionskosten (EUR 0.52 Millionen) und (ii) Auflösung einer Rückstellung für 2019 (EUR (0.49) Millionen).

[2] Die Grössenangaben basieren auf einer für PolyPeptide durchgeführten Studie sowie weiteren Management-Schätzungen.

[3] Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA in Prozent des Periodenertrags berechnet.