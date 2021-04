In den vergangenen Tagen haben insbesondere Nachrichten rund um zwei Pharmaunternehmen für große Aufmerksamkeit am Markt gesorgt. Gleichzeitig dürfe eine neue Hiobsbotschaft für Alibaba (US01609W1027) die Anleger verunsichern. Über das Wochenende hinweg vertiefte sich zunehmend die Informationslage und zahlreiche Analysen bzw. Neubewertungen lassen mit Spannung auf den folgenden Handelsstart am kommenden Montag blicken.BioNTech mit Notzulassung bei Kindern und JugendlichenWie bereits gestern hier berichtet, dürfte die beantragte Notzulassung des Vakzins von BioNTech (US09075V1026) / Pfizer (US7170811035) in den USA die Bewertung des Unternehmens in den folgenden Handelstagen weiterhin nachhaltig beeinflussen.

