DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Alibaba haussieren trotz Kartellstrafe

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche und ignorieren damit die positiven Vorgaben der US-Börsen. Aufgrund der nahenden Bilanzsaison und in dieser Woche anstehender wichtiger Konjunkturdaten agierten die Anleger vorsichtig, heißt es aus dem Handel. Die Alibaba-Aktie legt derweil in Hongkong um gut 7 Prozent zu, trotz der rekordhohen Kartellstrafe, die der chinesische Regulierer am Samstag gegen den E-Commerce-Konzern verhängt hat.

Alibaba soll demnach umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar Strafe zahlen - eine Summe, die das Unternehmen nach Meinung von Nomura als Einmalbelastung gut verkraften kann. Positiv sei, dass die kartellrechtliche Untersuchung nun abgeschlossen sei und Alibaba sich wieder aufs Tagesgeschäft konzentrieren könne, urteilen die Analysten und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Am Markt dürfte das Augenmerk ohnehin stärker auf die wachsende Konkurrenz im Online-Handel gerichtet sein, wo Alibaba dank seiner starken Lieferkette den Rückstand zu den Wettbewerbern aufholen dürfte, so Nomura.

Der Leitindex der Börse Hongkong, der Hang Seng, liegt 1,0 Prozent im Minus. Beobachter verweisen auf die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und China, die eine anziehende Teuerungen zeigten. Es sei davon auszugehen, dass die chinesische Geldpolitik vorerst "stabiler" sein werde, was das Potenzial des Aktienmarkts in Hongkong vorerst begrenzen werde, meint KGI Securities. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um rund 0,8 Prozent abwärts.

SK Innovation und LG Chem nach beigelegtem Streit sehr fest

An der Tokioter Börse sinkt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 29.618 Punkte. Gesucht sind dort Finanzwerte wie Resona (+1,6%) oder Japan Post Insurance (+0,9%). Enttäuschende Geschäftszahlen belasten derweil Yaskawa Electric (-6,1%) und Aeon (-4,2%). Toshiba (+6,6%) profitieren nun wieder von Spekulationen über eine Übernahme durch CVC Capital Partners, nachdem der Kurs zuletzt deutlicher nachgegeben hatte.

Besser als andere asiatische Börsen hält sich der Aktienmarkt in Seoul, wo der Kospi um 0,1 Prozent vorrückt. SK Innovation gewinnen 14,7 und LG Chem 2,1 Prozent, nachdem beide Unternehmen einen Rechtsstreit beigelegt haben und SK Innovation nun eine Fabrik in den USA bauen kann. Kräftige Kursgewinne verzeichnen daneben die Aktien der Werften Korea Shipbuildung & Offshore Engineering (+3,5%) und Samsung Heavy Industries (+1,7%).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.963,90 -0,45% +5,72% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.618,39 -0,50% +8,47% 08:00 Kospi (Seoul) 3.135,08 +0,10% +9,10% 08:00 Schanghai-Comp. 3.422,70 -0,81% -1,45% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.417,24 -0,98% +5,38% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.171,62 -0,41% +11,98% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.606,52 -0,36% -0,92% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:14 % YTD EUR/USD 1,1890 -0,0% 1,1894 1,1893 -2,7% EUR/JPY 130,28 -0,1% 130,47 130,24 +3,3% EUR/GBP 0,8684 +0,0% 0,8680 0,8682 -2,8% GBP/USD 1,3692 -0,1% 1,3704 1,3698 +0,1% USD/JPY 109,57 -0,1% 109,69 109,50 +6,1% USD/KRW 1121,12 +0,4% 1121,12 1120,00 +3,3% USD/CNY 6,5530 +0,0% 6,5530 6,5605 +0,4% USD/CNH 6,5600 -0,0% 6,5604 6,5687 +0,9% USD/HKD 7,7784 +0,0% 7,7778 7,7777 +0,3% AUD/USD 0,7607 -0,1% 0,7618 0,7611 -1,2% NZD/USD 0,7032 -0,0% 0,7032 0,7027 -2,1% Bitcoin BTC/USD 60.252,00 +1,2% 59.547,00 57.940,05 +107,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,38 59,32 +0,1% 0,06 +22,0% Brent/ICE 63,02 62,95 +0,1% 0,07 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.738,17 1.743,68 -0,3% -5,51 -8,4% Silber (Spot) 25,14 25,26 -0,5% -0,12 -4,8% Platin (Spot) 1.196,55 1.206,50 -0,8% -9,95 +11,8% Kupfer-Future 4,00 4,04 -1,1% -0,04 +13,4% ===

