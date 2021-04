DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Der letzte Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann kritisiert in seinem ersten Interview nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters den langjährigen Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY: "Das Verhalten von EY ist für mich nicht mehr nachvollziehbar." Insbesondere verwundert ihn, dass EY offenbar frühzeitig Verdacht über Unregelmäßigkeiten geschöpft hatte, aber keine Konsequenzen zog: "Wenn ein Prüfer Zweifel an der Integrität des Managements, am wichtigsten Organ der Gesellschaft, hat, dann steht das in krassem Widerspruch zu einem uneingeschränkten Testat." (Handelsblatt)

AIRBUS - Airbus ist durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelt. Das Hubschraubergeschäft des Luft- und Raumfahrtkonzerns ist aber dank vieler Regierungsaufträge noch stabil. Doch die Branche steht vor Umwälzungen, denn neue Flugtaxis könnten Hubschraubern künftig Konkurrenz machen. Außerdem stehen auch hier die Hersteller unter Druck, klimafreundlichere Modelle zu bauen. Im Interview sieht Airbus-Helicopters-Chef Bruno Even sein Unternehmen dafür gut gerüstet. (Süddeutsche Zeitung)

GETYOURGUIDE - Das Reiseaktivitäten-Portal Getyourguide gehörte zu den am schnellsten wachsenden Startups des Landes. Internationale Investoren steckten Hunderte Millionen Euro in das Berliner Unternehmen. Dann kam die Krise - und der Umsatz sank auf null. Im Podcast Disrupt sprach der CEO Johannes Reck über die Lehren aus der Krise, die Zukunft des Reisens - und seine Börsenpläne. (Handelsblatt)

ARDIAN - Der weltweite Boom bei den Beteiligungsfonds der Finanzinvestoren hält unvermindert an. Die europäische Private-Equity-Gesellschaft Ardian hat jetzt für Firmenkäufe deutlich mehr Kapital eingesammelt als mit dem Vorgängerfonds. "Der große Anlagebedarf der Investoren und die hohe Widerstandsfähigkeit der Performance von Unternehmen im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften während der letzten beiden Krisen tragen dazu bei, dass die Fonds für Firmenkäufe immer größer werden", sagt Philippe Poletti, Mitglied des Executive Committee und Leiter der Buy-out-Sparte bei Ardian, im Gespräch. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2021 01:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.