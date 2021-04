Am Freitag war es wieder einmal so weit: Die Deutsche Post hat aufgrund einer erneut starken Geschäftsentwicklung seine Gesamtjahresprognose angehoben (mehr dazu lesen Sie hier). Nun melden sich die Analysten zu Wort - und sehen für den DAX-Titel zum Teil noch reichlich Luft nach oben. So hat etwa die DZ Bank das Kursziel von 54 auf 57 Euro erhöht. Analyst Dirk Schlamp sprach von einem Traumergebnis in der Expresssparte, lobte aber auch die Entwicklung in anderen Bereichen. Er betonte, der Start ...

