Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen vorerst nicht mehr ins Risiko. Der Dax wird am Montag etwas schwächer erwartet, auch wenn der Dow Jones Industrial vor dem Wochenende einen Rekord erreicht hatte. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dax 0,2 Prozent tiefer auf 15 208 Punkte. An den Börsen in Asien war es zuvor mehrheitlich bergab gegangen. Schon in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...