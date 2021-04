Ein Wahljahr ist in den USA in der Regel ein gutes Jahr für die Börse - und in Jahren direkt nach einer US-Wahl legte der Dow Jones bisher meist kräftig zu. Wie also sollten sich Anleger jetzt positionieren? Welche US-Aktien profitieren vom neuen US-Präsidenten Joe Biden?Die Zeit von Donald Trump ist vorbei, seit dem 20. Januar 2021 heißt der neue US-Präsident Joe Biden. In diesem Video schaut sich die Ratgeber-Redaktion an, ob der neue Präsident der Vereinigten Staaten gut für die Börsen ...

