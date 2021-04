Wochenausblick: Start der Berichtssaison in Deutschland und den USA für Q1

Werbung



Die Handelswoche wartet mit dem allmählichen Beginn der Berichtssaison auf. So präsentieren unter anderem einige US-Investmentbanken ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal. Darüber hinaus laden die DAX®-Konzerne Henkel, Covestro und Vonovia ihre Aktionäre zu einer virtuellen Jahreshauptversammlung ein. Gleichzeitig sollten Anleger eine Vielzahl wichtiger Konjunkturdaten nicht aus dem Auge lassen.



Montag

Die Woche beginnt am Montagmorgen um 11 Uhr mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in der Eurozone. Die von Eurostat erstellte Statistik zeigt kurz- und mittelfristig die Wertentwicklung des Einzelhandels. Außerdem lädt der Grafikprozessorenhersteller Nvidia zum jährlichen Investors Day ein. Im Zuge dessen stehen unter anderem der CEO Jensen Huang sowie die Finanz Vorständin Colette Kress Rede und Antwort.





Dienstag

Zum Start in den Dienstag präsentiert um 7 Uhr das Maschinenbauunternehmen Bauer die Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Kurz darauf folgt um 7:30 Uhr auch Dermapharm Holding, während der Online-Essenslieferant Just Eat Takeaway um 8 Uhr die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 der Öffentlichkeit vorlegt. Zur Mittagszeit sollte sich die Aufmerksamkeit dann auf wichtige Konjunkturnachrichten aus den Vereinigten Staaten richten. Denn um 14:30 Uhr wird zum einen der Verbraucherpreisindex exklusiv Nahrungsmittel und Energie auf Monatsbasis und zum anderen auf Jahresbasis veröffentlicht. Die Statistiken gelten als ein wichtiger Indikator um die Inflation sowie die Veränderung im Kaufverhalten in den USA zu messen.

Mittwoch

Das Lippstädter Unternehmen Hella gewährt um 7 Uhr einen Einblick in seine Bücher für das 3.Quartal. Um 12:45 Uhr gibt dann die US-Investmentbank J.P. Morgan Chase & Co. den Startschuss für die Präsentation der Zahlen für das erste Quartal im amerikanischen Bankensektor. Wenig später folgt um 13:30 Uhr Goldman Sachs. Ende März wurde für US-Banken die Restriktion, Dividenden auszuschütten, aufgehoben. So plant J.P. Morgan nun 0,90 Dollar je Wertpapier an die Aktionäre auszuzahlen.

Donnerstag

Um 8 Uhr veröffentlicht Destatis den Harmonisierten Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis für Deutschland. Im Laufe des Morgens legt die UnitedHealth Group um 11:55 Uhr die Zahlen für das erste Quartal im laufenden Jahr ihren Aktionären vor. Anschließend folgt die Bank of America um 12:45 Uhr, während die Citigroup um 14 Uhr es dieser gleichmacht. Zum frühen Nachmittag meldet um 14:30 Uhr das United States Census Bureau die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis. Diese sind ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben in den USA und können je nach Lesung, Einfluss auf den US-Dollar nehmen.

Freitag

Zum Wochenende warten einige wichtige Konjunkturdaten aus China auf die Anleger. So werden um 4 Uhr in der Früh zum einen die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis und zum anderen das Bruttoinlandsprodukt auf Jahres- sowie Quartalsbasis gemeldet. Um 10 Uhr geht es anschließend mit der jährlichen Hauptversammlung von Henkel, Covestro und Vonovia weiter. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie laden die Konzerne ihre Aktionäre nur virtuell ein.

Um 13:30 Uhr legt zudem mit Morgan Stanley eine weitere US-Investmentbank ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Den Abschluss der Woche markiert um 16 Uhr schließlich die Veröffentlichung der Zahlen des Verbrauchervertrauens in den USA von Reuters und der Universität Michigan.

