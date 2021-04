Asien geht mit Verlusten in die neue Woche. Nahezu alle wichtigen Benchmarks notieren heute früh im Minus, wobei die wichtigsten Indizes des chinesischen Aktienmarktes die Liste der Verlierer anführen. Auch die Futures zeigen Gewinnmitnahmen nach einem starken Finish am vergangenen Freitag. Der DAX-Future wird -0,41 % tiefer bei 15.213 Punkten gesehen, der S&P 500 Future gibt -0,33 % auf 4.105 Punkte ab und der Nasdaq-Future wird bei 13.784 Punkten (-0,33 %) gesehen.Frankfurt beendete die Woche überwiegend im Plus. Es war eine vergleichsweise ruhige Handelswoche, die auch ruhig endet. Der MDAX führte am Freitag die Liste der Gewinner an und schloss 0,32 % höher bei 32.737,55 Punkten, dicht gefolgt vom TecDAX, der um 0,22 % auf 3.483,12 Punkte stieg, und dem DAX, der sich um 0,21 % auf 15.234,16 Punkte verbesserte. Einzig und allein der SDAX beendete die Woche mit einem leichten Verlust bei 15.707,53 Punkten (-0,08 %).

