Jetzt hat sie definitiv begonnen, die für uns Investoren schönste Jahreszeit. Denn im Frühling beginnen in Deutschland nicht nur die Temperaturen zu klettern, sondern traditionell auch die Dividendeneinnahmen. Viele heimische Unternehmen halten nämlich von April bis einschließlich Juni ihre Hauptversammlung ab. Und kurz nach diesem Termin erfolgt dann ja für gewöhnlich die Ausschüttung der Dividende. So natürlich auch in diesem Jahr. Ein Konzern, der hierzulande unter anderem wegen seiner soliden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...