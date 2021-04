NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 270 auf 340 Euro angehoben. Eine genauere Betrachtung der Zielsetzungen für 2025 spreche für mehr Optimismus, die Marge in den Bereich von zwölf bis 14 Prozent zu heben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen am Aktienkurs sei das Renditepotenzial der Aktie attraktiv./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 10:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2021 / 19:05 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1EWWW0