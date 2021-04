The following instruments on XETRA do have their first trading 12.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.04.2021Aktien1 SE0015346812 Ekobot AB2 IE00BFRT3W74 Allegion PLC3 CA71945P1036 Phyto Extractions Inc.4 AU0000142945 Tennant Minerals NLAnleihen1 US084659AV35 Berkshire Hathaway Energy Co.2 US880349AT28 Tenneco Inc.3 FI4000496302 YIT Oyj4 BE0002777580 Wereldhave Belgium S.C.A.5 FI4000496294 YIT Oyj6 US045167FC21 Asian Development Bank (ADB)7 XS2332184212 Council of Europe Development Bank (CEB)8 XS2320545499 European Investment Bank (EIB)9 NZIBDDT017C5 International Bank for Reconstruction and Development10 IT0005441883 Italien11 CH0506071379 AMAG Leasing AG12 US04686E2Y78 Athene Global Funding13 DE000A2YN1B4 Investitionsbank Berlin14 US466313AL75 Jabil Inc.15 XS2332179725 Länsförsäkringar Bank AB16 XS2329146539 Macquarie Bank Ltd.17 US91127LAE02 United Overseas Bank Ltd.18 US91127LAD29 United Overseas Bank Ltd.19 USU17185AG14 Citgo Petroleum Corp.20 US471048CN65 Japan Bank for International Cooperation21 US471048CM82 Japan Bank for International Cooperation22 ES0000090847 Junta de Andalucía23 XS2325566847 Korea Resources Corp.24 US500769JN53 Kreditanstalt für Wiederaufbau25 DE000HLB2193 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale