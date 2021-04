12.04.2021 - creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor "an Bord" - die Amsterdamer Trade Bank - was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech's von der Kapitalseite her unterstützt. Und so liefert creditshelf ein Rekordquartal ab: creditshelf steigerte das arrangiertes Kreditvolumen in Q1 2021 um 224 % auf 37,6 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 11,6 Mio.EUR) und erzielte damit das bisher beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte. Und so legt man die Basis für ein erneutes Rekordjahr. Auch wenn die Kreditanfragen von 357,1 Mio. EUR unter dem Anfragevolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...