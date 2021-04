DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

wallstreet:online AG: Privatanleger bleiben cool



12.04.2021 / 09:00

wallstreet:online: Privatanleger bleiben cool - Die jüngsten Kursrücksetzer bei sogenannten Growth-Aktien spielen laut einer aktueller Umfrage von wallstreet:online für Privatanleger kaum eine Rolle

- Anleger bleiben gelassen - nur eine Minderheit reagiert mit dem Verkauf von Technologiewerten

- Der Großteil der befragten Anleger investiert ausgewogen in Wachstumswerte und Value-Aktien Berlin, 12. April 2021 Mehr als 4.000 User nahmen an der aktuellen Umfrage der wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiberin mehrerer Finanzportale und Deutschlands größter Finanzcommunity, teil. Dabei zeigte sich, dass die Befragten mehrheitlich auf Ausgewogenheit bei ihrer Anlage achten. Auf die Frage, ob die teilweise deutliche Konsolidierung vieler bekannter und bei Privatanlegern beliebter Werte des Technologiesektors eine Verschiebung weg von Growth- und hin zu (konservativeren) Value-Aktien bedeutet, fielen die Antworten sehr deutlich aus. Für fast 43 Prozent der Antwortgeber steht fest, dass Ausgewogenheit wichtig ist und sie weiterhin in Tech-Aktien (Growth) investiert sind, genauso wie in klassische Industrie- und Dienstleistungswerte (Value). Lediglich etwas mehr als 8 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, sich mehrheitlich von Unternehmen aus dem Technologiesektor getrennt zu haben. Damit lag dieser Wert noch unter der Zahl der Anleger (rund 9 Prozent), für die der vorherige Anstieg nur ein Hype war und die sich bei ihren Investments auf die sogenannte Old-Economy konzentrieren. Dagegen nutzten etwas mehr als 13 Prozent der Teilnehmer an der nicht repräsentativen Umfrage die Kursschwäche des Growth-Sektors, um Werte nachzukaufen. "Diese Umfrage zeigt anschaulich, wie sich Privatanleger idealtypisch verhalten. Offensichtlich achten die Umfrageteilnehmer mehrheitlich auf ein ausgewogenes Portfolio aus einer Kombination von Wachstumswerten und Value-Investments. Die Mehrheit der Befragten agiert mit ruhiger Hand. Kurzfristige Käufe oder Verkäufe auf Basis von Marktschwankungen haben einen relativ kleinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung. Das alles spricht für einen reflektierten Umgang und widerlegt die oft gegen Anleger vorgebrachte ,Casino'-Mentalität", sagt Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG.

