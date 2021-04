Unterföhring (ots) - Deutschlands größte Geheimnisse" punktet erneut am Sonntagabend bei Kabel Eins: Starke 7,0 Prozent Marktanteil erzielte das neue vierteilige Factual-Ranking (Z. 14-49 J.). Im Anschluss konnte "Abenteuer Leben am Sonntag" mit hervorragenden 8,4 Prozent Marktanteil überzeugen.Prominente wie Ruth Moschner, Aaron Troschke und Peter Giesel rätseln nächsten Sonntag um 20:15 Uhr in "Deutschlands größte Geheimnisse" in der vierten Folge über die "erstaunlichsten 13".Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 12.04.2021 (vorläufig gewichtet: 11.04.2021)Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: Dagmar.Brandau@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4886150