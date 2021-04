NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung von 55,96 auf 68,47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter allen Aktien aus der Logistikbranche böten die Papiere der Deutschen Post vielleicht das beste Risiko-Rendite-Verhältnis, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen für den operativen Gewinn (Ebit) dürften deutlich steigen, während das Unternehmen an seinen Investitionszielen für dieses Jahr festhalte. Dies deute darauf hin, dass sich ein Großteil der erwarteten Ertragssteigerung in einem höheren Barmittelzufluss widerspiegeln dürfte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 18:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 01:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

DEUTSCHE POST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de