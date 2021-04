Berlin (ots) - Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat verteidigt, dass die meisten Klassen wieder an die Schulen zurückgekehrt sind.Scheeres sagte am Montag im Inforadio vom rbb zum heutigen Schulstart inmitten der dritten Corona-Welle, es gebe ein Grundrecht auf Bildung. Außerdem seien die vergangenen Monate für die Schülerinnen und Schüler sehr schwierig gewesen:"Die siebten bis neunten Klassen waren insgesamt vier Monate nicht in der Schule und wir sprechen über ein Recht auf Bildung und wir haben es ja mitbekommen, dass es den Kindern einfach nicht gut geht, wenn sie über einen langen Zeitraum ihre Freunde oder auch ihre Lehrkräfte nicht sehen und isoliert zu Hause sind."Scheeres sagte weiter, sie verstehe aber auch die Sorgen der Eltern und Lehrkräfte vor Infizierungen:"Wir haben ja in Berlin keine Präsenzpflicht und das finde ich richtig und wichtig, dass die Eltern hier einfach auch entscheiden können, wenn sie große Sorgen haben.Zu den Lehrkräften: Es hat ja auch einen Grund, dass wir in halben Klassen unterrichten und der Gesundheitsschutz ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund sind ja auch FFP2-Masken in die Schulen geliefert worden, dann aber auch Hepa-Filter und Berlin hat eine sehr umfangreiche Teststrategie. [...]Natürlich ist uns der Gesundheitsschutz bei allen Lehrkräften, und übrigens auch bei den Erzieherinnen und Erziehern und auch für die Hausmeister und für die Frauen in den Kantinen, sehr wichtig. Aber es ist keine einfache Situation und es gibt da eben auch unterschiedliche Meinungen."Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202104/12/547396.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4886165