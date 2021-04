Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Das Rekordhoch von 11'270 Zählern aus dem Februar 2020 überwindet der SMI damit erst einmal noch nicht. Händler betonen allerdings eine ingesamt weiterhin robuste Stimmung am Markt mit positiven Wirtschaftsdaten, dem Impffortschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...