FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Nemetschek -Aktien von ihrem März-Tief erhält am Montag weiteren Rückenwind. Eine Kaufempfehlung durch den Stifel-Analysten Chandramouli Sriraman galt am Markt als Grund dafür, dass die Aktie im frühen Handel um mehr als drei Prozent stieg auf ein Hoch seit zwei Monaten. Zuletzt betrug das Plus noch 1,35 Prozent auf 58,76 Euro.

Der Analyst hält die Sorgen der Anleger um die Umstellung auf ein Abo-Modell bei der Tochter Bluebeam für übertrieben. Die im vierten Quartal beginnende Migration bei dem US-Ableger dürfte sehr schnell über die Bühne gehen.

Der Experte hob sein Votum am Montag von "Hold" auf "Buy" mit einem neuen Kursziel von 67 Euro. Dieses verspricht ein Kurspotenzial von 14 Prozent. Anfang März hatten die Papiere des Bausoftware-Spezialisten noch ein Tief seit April 2020 erreicht, seither befinden sie sich auf Erholungskurs. Mittlerweile haben sie wieder 15 Prozent zugelegt./tih/jha/