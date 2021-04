Original-Research: Vectron Systems AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Vectron Systems AG

Unternehmen: Vectron Systems AG

ISIN: DE000A0KEXC7



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Sell

seit: 12.04.2021

Kursziel: EUR 2,45 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Zweithöchster Verlust der vergangenen 10 Jahre



Ende letzter Woche hat Vectron Systems vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020e vorgelegt und im aus unserer Sicht entscheidenden Kriterium, dem EBITDA, die Guidance verfehlt. Der Vectron-Vorstand hatte in seiner letzten Prognose für das Geschäftsjahr 2020e ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR -2,0 bis +0,25 Mio. in Aussicht gestellt. Mit einem EBITDA von nach Angabe ca. EUR -2,2 Mio. wurde diese Bandbreite verfehlt und das zweitschlechteste operative Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erwirtschaftet. In Summe verbuchte Vectron Systems in den vergangenen drei Jahren EBITDA-Verluste in Höhe von EUR -7,4 Mio.



Bezogen auf das vierte Quartal 2020e ergab sich ein Verlust von EUR -1,1 Mio., während im vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von EUR 0,2 Mio. zu Buche gestanden hatte. Damit wird aus unserer Sicht eindringlich dokumentiert, in welchem Widerspruch die offizielle Kommunikation des Unternehmens zu den realen Finanzdaten steht. Denn kommuniziert wurden in den vergangenen Monaten ein 'deutliches Wachstum der monatlich wiederkehrenden Umsätze' (3.12.2020), ein Großauftrag (22.12.2020), die Erfüllung der Umsatzprognose 2020e (8.2.2021) oder eine Gewinnsteigerung der Beteiligung bonVito (31.3.2021), nicht jedoch, dass sich die Ertragslage im Kerngeschäft im Jahresvergleich deutlich verschlechtert hat. Dies habe sich Angabe gemäß erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020e 'kristallisiert'.



Wir bestätigen unser Sell-Rating und unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) abgeleitetes Kursziel von EUR 2,45 (Base-Case-Szenario). In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 2,04 und 2,77 je Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22299.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49(89)74443558/ +49(152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



