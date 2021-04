von Ralf Witzler, €uro am SonntagDie Alphabet-Tochter Google habe in einer E-Mail an ihre Mitarbeiter geschrieben, dass die Finanzsoftware von Oracle im Mai durch Programme von SAP ersetzt werde. Die Nachricht beförderte SAP in den vergangenen Handelstagen in die Spitzengruppe des DAX. An der Rally im Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...