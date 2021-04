In der vergangenen Woche ist die Freenet-Aktie auf den höchsten Stand seit Beginn der Coronakrise geklettert. Im Fokus vieler Anleger steht beim Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz noch immer vor allem die Dividende. Diese ist inzwischen wieder auf einem attraktiven Niveau - und soll auch künftig hoch bleiben.Für 2020 will Freenet regulär 1,50 Euro je Aktie sowie eine Sonderdividende von 15 Cent ausschütten. Termin für die Hauptversammlung ist der 18. Juni. Am 21. Juni wird die Aktie dann ex-Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...