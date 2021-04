Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weltweit klettern die Staatsschulden auf immer neue Rekordstände und dies offenbar ohne negative Folgen, so Ulf Krauss von der Helaba.Einige Risikoaufschläge für Staatsanleihen, beispielsweise von Italien und den USA, seien in der Pandemie sogar unter ihr Vorkrisenniveau gesunken. Selbst die neuen Pläne von US-Präsident Biden über ein weiteres Billionen-Ausgabenprogramm tangiere die Kreditausfallprämien für 10-jährige US-Treasuries kaum - sie würden auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise verharren. Ermöglicht werde diese bemerkenswerte Entwicklung durch die massiven Kaufprogramme der Notenbanken. In Kombination mit einer Niedrig- bzw. Negativzinspolitik ohne konkretes Ablaufdatum sei eine Abschirmung gegenüber unerwünschten Marktreaktionen erreicht worden. Südeuropäische Anleihen würden zusätzlich vom Einstieg in eine Fiskalunion durch den EU-Aufbaufonds profitieren. Dies gelte erwartungsgemäß nicht für Bundesanleihen. Deren Aufschläge würden leicht über dem Vor-Corona-Niveau notieren. (Ausgabe vom 09.04.2021) (12.04.2021/alc/a/a) ...

