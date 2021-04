Unterföhring (ots) -- Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 19.30 Uhr die Viertelfinal-Rückspiele des FC Bayern und des BVB live und exklusiv im deutschen Fernsehen- Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt Sky als einziger Anbieter alle vier Viertelfinal-Rückspiele und alle Tore live- Gäste im Studio: Sky Experte Lothar Matthäus und Michael Mittermeier am Dienstag, Sky Experte Didi Hamann und Ewald Lienen am Mittwoch- Alle vier Halbfinal-Begegnungen sowie das Finale in Istanbul überträgt Sky ebenfalls live- Exklusiv für Sky Q Kunden: BVB gegen Manchester City auch live in UHD sowie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion bei allen Einzelspielen der Königsklasse- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q (https://www.sky.de/bestellung/champions-league-live-auf-sky-156465) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 12. April 2021 - Am Dienstag und Mittwoch berichtet Sky als einziger Anbieter live, wenn in den Viertelfinal-Duellen des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain und des BVB gegen Manchester City die Entscheidungen über Weiterkommen und Ausscheiden fallen. Beide Rückspiele der deutschen Vereine werden sowohl in voller Länge als auch in der Original Sky Konferenz exklusiv bei Sky live zu sehen sein. Darüber hinaus überträgt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle vier Rückspiele und alle Tore des Viertelfinals der Königsklasse live.Zum Auftakt am Dienstag begrüßt Moderator Sebastian Hellmann den Sky Experten Lothar Matthäus und Michael Mittermeier im Studio. An diesem Abend überträgt Sky die Partie des FC Bayern München bei Paris Saint-Germain live und exklusiv. Nach dem 2:3 im Rückspiel muss der Titelverteidiger in Paris gewinnen und mindestens zwei Tore schießen, um doch noch in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss. Die Begegnung ist zudem in der Original Sky Konferenz zu sehen, in deren Rahmen Sky auch das Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Porto live überträgt.Am Mittwochabend überträgt Sky auch das zweite Viertelfinal-Rückspiel mit deutscher Beteiligung live und exklusiv. Trotz des späten Gegentores hat der BVB nach dem 1:2 in Manchester noch alle Chancen, den großen Favoriten Manchester City zu bezwingen. Neben der regulären Live-Übertragung des Spiels in voller Länge, die Kai Dittmann kommentiert, zeigt Sky die Partie zusätzlich auch im Scoutingfeed und zusammen mit dem Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid in der Original Sky Konferenz. Moderator Michael Leopold begrüßt im Studio ab 19.30 Uhr den Sky Experten Didi Hamann und Ewald Lienen.Exklusiv für Sky Q Kunden zeigt Sky das Rückspiel der Borussia auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD.Analyse-Experte Erik Meijer ist an beiden Abenden im Studio im Einsatz.Alle Halbfinal-Begegnungen und das Finale live bei SkyAlle vier Spiele des Halbfinals am 27./28. April und am 4./5. Mai sowie das Finale am 29. Mai in Istanbul überträgt Sky ebenfalls live.Exklusiv für Sky Q Kunden: die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion auch in der KönigsklasseDank der neuen, smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion verpassen Fans keine entscheidende Spielszene mehr und können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/ Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.Dieser Service steht Sky Q Kunden bei den von Sky live übertragenen Einzelspielen der UEFA Champions League exklusiv zur Verfügung.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei den Live-Übertragungen aus der Königsklasse auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon ab 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar."Champions Corner" und die ersten Highlights im Free-TV auf Sky Sport NewsAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt am Dienstag- und Mittwochabend jeweils ab 20.50 Uhr durch "Champions Corner". Mit Patrick Owomoyela, André Breitenreiter und Riccardo Basile wird sie an beiden Abenden das Geschehen in den Stadien begleiten und analysieren.Unmittelbar nach Spielende sind auf Sky Sport News in den "Late Night News" ab 23.00 Uhr bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League in dieser Woche bei Sky:Dienstag:19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 119.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Paris Saint-Germain - FC Bayern München auf Sky Sport 220.50 Uhr: "Champions Corner + Live" auf Sky Sport 320.50 Uhr: "Champions Corner" auf Sky Sport NewsMittwoch:19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 119.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und Borussia Dortmund - Manchester City auf Sky Sport 2, im Scoutingfeed auf Sky Sport 4 und auf Sky Sport UHD20.50 Uhr: "Champions Corner + Live" auf Sky Sport 320.50 Uhr: "Champions Corner" auf Sky Sport News