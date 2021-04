Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit schwacher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.159,81 Punkten nach 3.188,67 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 28,86 Punkten bzw. 0,91 Prozent.Nach verhaltenem Start weitete der ATX seine Abschläge rasch aus. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen nur leicht im roten Bereich. Während die US-Börsen am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...