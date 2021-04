Genf (ots/PRNewswire) - SGS hat einen neuen Online-Store gestartet, um den Zugriff auf alle Angebote des beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren weltweit führenden Unternehmens zu erleichtern. Der Store soll Kunden einen schnelleren und direkteren Zugang zu den Test-, Inspektions- und Zertifizierungsprodukten der SGS bieten und macht mit den neuen Funktionen "Easy Buy, Easy Quote", den Kauf von Produkten einfacher, schneller und effizienter.Unter https://onlinestore.sgs.com/ finden Kunden spezielle Angebote, die einfach per Klick und rund um die Uhr bestellt werden können. Von Zertifizierungsaudits über Produkttests bis hin zu Inspektionen für zahlreiche Branchen:- Bau- Chemie- Cybersicherheit- Digitale Lösungen- Einzelhandel- Energie- Gastgewerbe- Gesundheit- Landwirtschaft- Lebensmittel- Regierung und Handel- Transport- Umwelt- Weiterbildung- ZertifizierungenNeben direkten Bestellungen können Unternehmen auch unverbindliche Angebote für ihre Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungs-Anforderungen einfach per Klick anfordern. Die Experten der SGS entwickeln gern intelligente Lösungen und maßgeschneiderte Angebote, um die Abläufe sowie den Betrieb ihrer Kunden zu optimieren und Risiken zu reduzieren.Aktuell ist der SGS Online Store bereits in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt verfügbar und bietet weltweit und regional bewährte Dienstleistungen an, die von Zertifizierungsaudits (gemäß nationalen und internationalen Standards) bis hin zu Inspektionen, Prüfungen und Zertifizierungen gemäß der regulatorischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes reichen."Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden einen 24/7-Online-Zugang zu unseren weltweit führenden Dienstleistungen bieten können. In diesem digitalen Zeitalter wird unser Online-Shop es für Unternehmen einfacher machen, Lösungen für die vielen Herausforderungen zu finden, mit denen sie heutzutage konfrontiert sind," berichtet Siddi Wouters, Senior Vice President Digital & Innovation, bei der SGS.SGS schafft einen Mehrwert für die Gesellschaft und ermöglicht eine bessere, sicherere und vernetztere Welt.Besuchen Sie: https://onlinestore.sgs.com/ um mehr über das aktuelle Angebot und den neuen Online Store der SGS zu erfahren.Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:Guillaume PahudDirektor des Online StoreDigital and Innovation, SGSTel.: +41 79 641 69 84Informationen zu SGSSGS ist das weltweit führende Unternehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren und gilt als weltweiter Maßstab für Qualität und Integrität. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 89.000 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk von über 2.600 Niederlassungen und Labore auf der ganzen Welt.Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jy43CMmlq10Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473202/SGS_Online_store.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1473203/SGS_Store_Logo.jpgPressekontakt:guillaume.pahud@sgs.comOriginal-Content von: SGS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150425/4886292