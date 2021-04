Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss blieb es wie gewöhnlich ruhig am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Auch am Sekundärmarkt seien keine wesentlichen Rendite- oder Spreadbewegungen zu konstatieren gewesen. Lediglich der IBOXX Euro Covered Index des 10-15 Jahre Laufzeitsegments habe seine Aufwärtsbewegung von Anfang des Monats fortgeführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...