Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der europäische Rentenmarkt konnte sich dem Zinsdruck aus den USA nicht gänzlich entziehen, so Claudia Windt von der Helaba.Die bislang erfolgreiche US-Impfstrategie stelle ein kräftiges Wirtschaftswachstum bereits für dieses Jahr in Aussicht, hinzu komme die Antriebswirkung der gigantischen Konjunkturpakete. Konsequenterweise hätten dem US-Rentenmarkt Inflationssorgen zugesetzt, sodass die Zinsen der 10-jährigen US-Treasuries seit Jahresbeginn in der Spitze um gut 80 Basispunkte gestiegen seien. Europäische Staatsanleihen seien diesem Zinsauftrieb gefolgt, jedoch nur mit einem halb so großen Abstand: Die Verzinsung 10-jähriger Bunds sei bis zum Hochpunkt Ende Februar um knapp 40 Basispunkte auf -0,22% geklettert, die der 10-jährigen französischen Staatsanleihe auf 0,047%, in Italien bis auf 0,83% und in Spanien bis auf 0,50%. ...

