Der japanische Akku-Spezialist GS Yuasa hat beschlossen, seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz in Hybridfahrzeugen mindestens zu verdoppeln. Dazu verstärkt die Unternehmenstochter Blue Energy ihre Produktionslinien in Kyoto und baut ein zweites Werk am selben Standort. Das zweite Werk in Kyoto soll laut der Mitteilung der Japaner im Geschäftsjahr 2022 in Betrieb gehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...