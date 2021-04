Zum 29.03.21 haben wir mit der Eröffnung der Wall Street die Aktie von ALPHABET C (US02079K1079) zum Kaufkurs von 2.027,88 USD in einer Gewichtung von ca. 3,3 % für unser Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV erworben. Zudem wurden in einer ähnlichen Gewichtung von jeweils ca. 3,3 % ebenso auch die Titel der CANADIAN PACIFIC RAILWAY (CA13645T1003) zu 358,63 USD wie auch von MICROSOFT CORP (US5949181045) zu 236,59 USD neu in dieses Depot aufgenommen.Auch diese Neukäufe standen somit im Einklang mit unserer bereits in der Vorwoche getätigten Ankündigung, in allen Strategie- und Themendepots von NTG24 (abgesehen vom Themendepot Edelmetalle) deren ursprünglich 80 %ige Aktieninvestitionsquote nun neu auf von 90 % anzuheben.

