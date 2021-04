Ende April wird Vectron Systems seinen Geschäftsbericht für 2020 vorlegen. Bis dahin versorgt das Unternehmen die Investoren zumindest kleckerweise mit wesentlichen Eckdaten zur operativen Entwicklung des vergangenen Jahres. Demnach kommt Vectron bei Erlösen von rund 27,8 Mio. Euro auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von minus 2,2 Mio. Euro, womit die in ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Vectron Systems, SGT German Private Equity, Netfonds appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...