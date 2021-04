Märkte am Montag: Wann zieht der DAX nach? - Continental-Aktie gefragt

Der DAX pendelt am Montagmittag seitwärts. Die Aussicht auf eine Verschärfung des Lockdowns hält viele Anleger aktuell vor Neuinvestitionen am Aktienmarkt ab. Die Vorgaben von den US-Börsen sind aber weiterhin hervorragend. So erreichten der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag wieder einmal neue Rekordhochs. Gut möglich ist deshalb, dass auch der DAX in Kürze nachziehen wird.

DAX +0,0% 15.227 MDAX -0,5% 32.515 TecDAX -0,7% 3.467 SDAX -0,6% 15.603 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.968

Continental: Aktie im Aufwind

Am Montagmittag gibt es im DAX 15 Gewinner und 15 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Die Papiere legen zwischenzeitlich um 1,3 Prozent zu. Ein neues Kaufsignal würde es hier geben, wenn der Ausbruch über das März-Hoch bei 130,85 Euro gelingt.

Evotec: Immer wieder gute News

Bei den MDAX- und TecDAX-Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Evotec-Aktie (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) verfolgt. Der Biotech-Konzern konnte wieder einmal einen neuen Forschungserfolg vermelden. Wegen der anhaltend guten Nachrichten dürfte die Aktie den Höhenflug weiter fortsetzen.

