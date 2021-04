In den Messerschmitt-Werken wird eine Neuauflage des Kabinenrollers der 50er Jahre produziert. Der Hersteller freut sich über viele Vorbestellungen und will schon ab Mai in Deutschland liefern. Die Messerschmitt-Werke sitzen neuerdings im spanischen Malaga. Von dort aus bringen sie den Kult-Roller der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf den Markt. Der bekommt die gewohnt sperrige Bezeichnung "KR E-5000" und ist ab 15.400 Euro zu haben. Die Produktion läuft bereits. Der Roller soll ab Mai auf deutschen Straßen anzutreffen sein. Das war der kultige Kabinenroller in den 50ern Der ...

