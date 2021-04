Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Paypal hat den Ausbruch gemeistert und strebt in Richtung Allzeithoch. Ein Jahr nach der Empfehlung summieren sich die Kursgewinne auf über 125 Prozent. DER AKTIONÄR prüft, ob sich ein Einstieg noch lohnt und welche Hürden auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch überwunden werden müssen. Paypal ist im Bereich Mobile-Payment eine Macht in der westlichen Welt. Das Wachstum hat sich in der Pandemie noch weiter beschleunigt und die Aktie stellte in den letzten zwölf ...

