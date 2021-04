LIMASSOL, Zypern, April 12, 2021, die Finanzdienstleistungen für Kunden in vielen Ländern Europas anbietet, gibt eine Aktualisierung ihrer Multi-Asset-Handelsplattform R Trader bekannt. Es wurden mehr als 650 neue Aktien hinzugefügt und sowohl die Desktop- als auch die mobile Version von R Trader wurde mit innovativen Funktionen aktualisiert.



Neue Handelsinstrumente bei R Trader

In diesem Quartal wurden mehr als 650 neue CFDs aus US-Aktien und US-Aktien aufgenommen, darunter die Börsengänge von Unternehmen wie Airbnb, Roblox, Coupang, Bumble und Affirm. Neue Instrumente werden am Tag des Börsengangs hinzugefügt, wenn die ersten Börsengeschäfte beginnen. Außerdem werden alle SPACs hinzugefügt, über die Unternehmen an die Börse gehen.

Neuerungen im R Trader-Webterminal

1. Die wichtigsten Kapitalmaßnahmen werden jetzt direkt auf der Chart angezeigt.

2. Konten im Terminal können jetzt ausgeblendet werden.

3. Die Sprachen Tai und Portugiesisch sind jetzt im Terminal verfügbar.

4. Die größten Verlierer, Gewinner und Volume Leader für das Vereinigte Königreich wurden hinzugefügt.

5. Auftrags- und Handelsverlauf können jetzt nach Instrument gefiltert werden.

6. Serverzeit wurde zu Fußzeile und Clientzeit hinzugefügt - gemäß Vertragsspezifikationen.

7. Tastaturnavigation durch die Watchlists wurde hinzugefügt.

8. Indikatoren und andere Analyse-Elemente können jetzt per Tastatur über die Entf-Taste gelöscht werden.

Neuerungen in R Trader Mobile

1. Gruppierungs- und Bearbeitungsfunktionen für die Watchlists wurden hinzugefügt.

2. Den Charts wurden Indikatoren und andere Diagrammtypen hinzugefügt.

3. Kapitalmaßnahmen wurden hinzugefügt.

"Die Multi-Asset-Handelsplattform R Trader entwickelt und verbessert sich täglich. Das war bereits das dritte umfassende Upgrade der Web- und mobilen Versionen in diesem Jahr. Wir haben mehr als 650 neue Aktien hinzugefügt, darunter die angesagtesten Unternehmen, bei denen gerade ein Börsengang stattgefunden hat, sowie alle verfügbaren SPACs. Darüber hinaus haben wir den Funktionsumfang verbessert und geplante Updates sowie lange gewünschte Funktionen hinzugefügt. Im Rahmen unseres Strategieplans werden wir das Projekt auch in Zukunft kontinuierlich weiter verbessern", so Kiryl Kirychenka, Leiter des R Trader Projekts.

Über RoboMarkets

RoboMarkets ist ein Investmentunternehmen mit der CySEC-Lizenz Nr. 191/13. RoboMarkets bietet in vielen europäischen Ländern Investmentdienstleistungen an, indem es Händlern aus dem Finanzmarkt Zugang zu seinen proprietären Handelsplattformen bietet. Ausführlichere Informationen zu den Produkten und Aktivitäten des Unternehmens finden Sie auf der offiziellen Website unter https://www.robomarkets.com/.

Medienansprechpartner:

Timofey Zuev, PR Manager bei RoboMarkets

E-Mail: t.zuev@robomarkets.com