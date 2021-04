Automatische und unvoreingenommene Identifizierung von Personen von Interesse in Echtzeit

SEATTLE, April 12, 2021, Inc. (NASDAQ: RNWK) gab heute bekannt, dass die Gesichtserkennungssoftware SAFR in das Geutebrück G-Core VMS (Video Management System) integriert ist. SAFR für Geutebrück basiert auf künstlicher Intelligenz, welche auf dem G-Core VMS läuft und erweiterte Videoanalysen bietet, die Zeit sparen und die Effizienz von Überwachungsvorgängen erhöhen. Die Integration bietet Live-Video-Overlays, eine optimierte Registrierung von Personen sowie benutzerdefinierte Alarme und Benachrichtigungen, die das Sicherheitspersonal direkt im VMS informieren.



Bei einer stetig wachsenden Anzahl von Kameras ist es für das Sicherheitspersonal unmöglich, diese effektiv zu überwachen. SAFR gleicht Gesichter, die in Live-Video-Feeds erscheinen, effektiver (99,87 % Genauigkeit) und mit weniger Voreingenommenheit ab, als das Menschen tun. Dies ermöglicht es dem Sicherheitspersonal, Feeds zu priorisieren, die überprüft werden müssen. Gleichzeitig werden Schlüsselinformationen geliefert, die benötiget werden, um schneller auf Personen von Interesse zu reagieren. Das Referenzbild wird neben dem im VMS-Video erkannten Gesicht angezeigt, wodurch der Anwender eine Übereinstimmung sofort bestätigen kann. Zusätzlich erkennt SAFR Personen, die eine Maske tragen, mit bemerkenswerter Genauigkeit (98.85%).

"Manuelle Überwachung ist teuer und ineffizient. Künstliche Intelligenz kann eine automatisierte Identifizierung von Personen von Interesse in Echtzeit durchführen und frühere Straftäter in dem Moment identifizieren, in dem sie zurückkehren und bevor sie neue Vorfälle verursachen", sagt Brad Donaldson, VP, Computer Vision & GM, SAFR. "Unsere leistungsstarke API- und Plugin-Architektur macht branchenführende Integrationen wie die mit Geutebrück möglich."

Die enge Integration ermöglicht es Anwendern, Gesichter automatisch in die SAFR-Datenbank einzutragen, indem sie einfach ein Markierungsfeld um ein Gesicht im Geutebrück G-Core VMS ziehen. Anwender können die SAFR-Informations-Overlays innerhalb der VMS-Videobilder verwenden, wodurch es einfach ist, unbekannte Personen und potenzielle Bedrohungen schnell und genau von autorisierten Personen zu trennen. Systemadministratoren können einfach und schnell konfigurieren, welche Gesichtserkennungsinformationen im VMS erfasst und aufgezeichnet werden sollen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geutebrück-Videofeeds anhand des Namens einer Person, des Namens einer Überwachungsliste oder eines Status (z.B. unbedenklich, besorgniserregend, unbekannt) nach Alarmen zu durchsuchen.



"Als weltweiter Anbieter von Softwarelösungen für Videosicherheit in unternehmenskritischen Umgebungen sind wir begeistert, die überlegene Gesichtserkennungstechnologie von SAFR als Teil einer umfassenden Lösung anzubieten. Die nahtlose Integration der KI-gestützten Videoanalytik von SAFR zusammen mit der äußerst robusten Videomanagement-Software von Geutebrück macht die täglichen Betriebsaufgaben zu einem mühelosen Erlebnis mit höchster Zuverlässigkeit", kommentiert Norbert Herzer, Produktmanager bei Geutebrück.

Über SAFR

SAFR von RealNetworks) ist eine leistungsstarke Computer-Vision-Plattform. SAFR bietet schnelle, präzise und unvoreingenommene Gesichtserkennung und Videoanalyse basierend auf KI, um die Sicherheit und den Komfort unserer Kunden auf der ganzen Welt zu verbessern. SAFR ist auf berührungslosen, sicheren Zugang, Echtzeit-Videoüberwachung und digitale Identitätsauthentifizierung spezialisiert und wurde für den Einsatz auf praktisch jeder Kamera oder jedem kamerafähigen Gerät optimiert. SAFR kann entweder als Standalone-Lösung eingesetzt werden, in führende Videomanagementsysteme integriert werden oder direkt auf dem Endgerät laufen. SAFR hat seinen Hauptsitz in Seattle, WA, USA, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Über Geutebrück

Geutebrück ist ein internationaler Anbieter von selbstentwickelter, leistungsfähiger Videosicherheitssoftware und der dazugehörigen Hardware. Das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Windhagen bei Bonn wurde 1970 gegründet und hat namhafte Kunden in über 70 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.geutebrueck.com.

© 2021 RealNetworks und SAFR sind eingetragene Marken von RealNetworks, Inc. Alle anderen hier erw ähnten Marken, Firmennamen und Produkte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

