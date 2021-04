Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der ITRAXX Senior Financial seine Seitwärtsphase zuletzt fortsetzte, ging es am Freitag für den Bankenindex des STOXX 600 abwärts - trotz einer relativ stabilen Verfassung der Aktienmärkte, so die Analysten der Helaba.Insbesondere spanische Titel hätten dazu beigetragen. Darüber hinaus seien neue Erkenntnisse Mangelware geblieben. Dies könnte sich in dieser Woche zumindest teilweise ändern, wenn in den USA die Berichtssaison beginne. Mit Goldman Sachs, J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, U.S. Bancorp, Morgan Stanley und State Street sei gleich zu Beginn eine große Zahl an Finanzhäusern vertreten. Auf dem Primärmarkt hätten vor dem Wochenende keine neuen Aktivitäten beobachtet werden können, auch Mandatierungen seien nicht bekannt geworden. ...

