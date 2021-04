Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen sollten sich die Euro-Anleihemärkte weiterhin stabil halten, so die Analysten der DekaBank.Renditebewegungen 10-jähriger Bunds unter -0,35% würden ohne einen Rückgang der Inflationserwartungen und damit ohne eine Verschlechterung des mittelfristigen Konjunkturausblicks unwahrscheinlich bleiben. Angesichts umfangreicher Fälligkeiten aus Italien, Portugal und Finnland würden die Nettoneuemissionen in dieser Woche in Euroland negativ sein. ...

