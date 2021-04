Zürich (www.fondscheck.de) - Die Mikroplastikverschmutzung nimmt weltweit zu - mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt, so die Experten von Swisscanto Invest.Denn das Hauptproblem von Mikroplastik sei, dass es auf natürlichem Weg kaum abbaubar sei. Zusätzlich würden die Teilchen eine ähnliche Dichte auf wie Wasser weisen, weshalb sie sich leicht mit Wasser vermischen und dadurch ungehindert in Gewässern verteilen würden. Dies habe dazu geführt, dass sowohl in Trinkwasser (Hahnenwasser und in Flaschen abgefülltem Wasser), aber auch in Fließgewässern, Meerwasser, Abwasser, Nahrungsmitteln und in der Luft bereits Mikroplastik habe nachgewiesen werden können. ...

