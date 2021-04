Luxemburg (www.fondscheck.de) - Keith Ney begann seine berufliche Laufbahn in den USA und kam 2005 zu Carmignac, wo er von 2011 bis 2015 als Head of Credit fungierte, so Carmignac in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bis Ende 2020, leitete er erfolgreich den Carmignac Sécurité (ISIN FR0010149120/ WKN A0DP51), einen der größten Fonds von Carmignac mit einem verwalteten Vermögen von knapp 10 Milliarden Euro. ...

