Die Notenbanken drucken weiter kräftig Geld, die Regierungen sorgen mit Stimuli für weitere Geldgeschenke und die Inflation nimmt allmählich Fahrt auf. Doch der Goldpreis, der von alledem profitieren sollte, kommt aktuell nicht in die Gänge. Offensichtlich scheint noch niemand so wirklich an das Thema Inflation zu glauben. Kein Wunder, verschwand die Inflation in den vergangenen Jahren doch praktisch komplett aus dem Blick der Anleger. Und auch Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte erst jetzt wieder, ...

