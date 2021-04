Sony will sich nur noch auf große Titel für die PS5 konzentrieren, die eine Erfolgsgarantie mitbringen. Das sorgt für Unruhe innerhalb des Playstation-Imperiums. Das Geschäftsjahr 2019/2020 schloss Sony mit einem Umsatz von umgerechnet rund 76 Milliarden US-Dollar ab. Dazu beigetragen habe auch exklusive Playstation-Spiele wie "The Last of Us 2", das sich im Juni 2020 allein in den ersten drei Tagen nach Verkaufsstart über vier Millionen mal verkaufte. Genau auf solche Games soll zukünftig intensiver der Fokus gelegt werden. Kleinere und unbekanntere ...

