Am Aufbau von BioNTechs COVID-19 Impfstoff-Produktion am ehemaligen Novartis-Standort in Marburg ist auch Siemens mit einem Auftrag beteiligt. Wie der DAX-Konzern am Montag mitteilt, ohne finanzielle Details zu nennen, war man an der Umrüstung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...