Der Cannabis-Riese Aphria hat am Montag seine Bilanz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht.Aphria hat am Montag vor dem Handelsstart an den US-Börsen seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 präsentiert.Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)Das EPS bezifferte der Cannabis-Konzern dabei mit 0,15 CAD. Die Schätzungen der Experten beliefen sich im Vorfeld auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...