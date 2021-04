Um 10:58 liegt der der ATX TR mit -0.25 Prozent im Minus bei 6267 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +1.91% auf 106.8 Euro, dahinter Wienerberger mit +1.43% auf 32.54 Euro und Rosenbauer mit +1.34% auf 52.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15237 (+0.02%, Ultimo 2020: 13719). Beim 7. Aktienturnier presented by IRW Press ist die 1. Runde vorbei. Österreichische Post vs. Telekom:Post hatte in Runde 1 ein Freilos, die Telekom Austria besiegte in Runde 1 VIG mit +4.03% zu +1.55%.Damit kommt es in Runde 2 zu diesem ÖBAG-Duell und es ist auch klar, dass der Wanderpokal noch nicht fix vergeben ist, ist doch die VIG als Titelverteidigerin an der starken Telekom Austria gescheitert und es gibt noch keinen Titel, der diesmal zum 3. Mal gewinnen kann, ...

