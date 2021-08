Wer schon immer lieber Rasen mähen als Rätsel lösen oder Shooter zocken wollte, darf sich freuen. Der "Lawn Mowing Simulator" für den PC und die Xbox Series X und S ist da. Curve Digital und Skyhook Games bringen am Dienstag den Rasenmäher-Simulator "Lawn Mowing Simulator" auf den Markt. In der eleganten Umgebung der britischen Provinz könnt ihr mittels 12 verschiedener Aufsitzrasenmäher anderer Leute Rasen mähen. Die Mähmaschinen sind dabei laut Hersteller detailgetreue Umsetzungen real existierender Rasenmäher der Marken Toro, SCAG und Stiga. So geht die Action ...

