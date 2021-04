Vancouver, Canada - 12. April 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/) hat Allen David V. Heyl, B.Sc., CPG, zum Vice President, Exploration, ernannt. Herr Heyl bringt mehr als 38 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie zu Aztech und hatte unter anderem Positionen in Unternehmensleitung und Technischer Leitung bei sowohl großen, eingesessenen Bergbau- als auch jungen Explorationsunternehmen, hauptsächlich in der Andenregion in Südamerika und in Nordamerika, inne.

Herr Heyl war zuletzt als Vice President, Operations bei Duran Ventures tätig. In dieser Position leitete er den Betrieb einer kleinen Aufbereitungsanlage im nördlichen Peru sowie die Bereiche Unternehmensentwicklung, Gutachten, Akquisition, Exploration und Verwaltung. Während seiner beruflichen Laufbahn erwarb David Expertise in allen Aspekten der Mineralexploration und Ressourcenbewertung. Er arbeitete in Bergbaubetrieben in den Bereichen Gütestufenkontrolle, Bergbau-Design, Bau- und Betriebsleitung.

Er war maßgeblich an der Entdeckung und Bewertung von mehr als 30 Millionen Unzen Gold und 25 Millionen Tonnen Kupfer in Mineralreserven und -ressourcen beteiligt, einschließlich Marmato-Echandia in Kolumbien für Colombia Gold (jetzt Aris Gold); Pierina, Alta Chicama, und Quicay (jetzt Centauro) für Barrick; Motherlode (jetzt Corvus Gold) und Reward (jetzt Waterton) in Beatty, Nevada, und Rocky Bar für GEXA; Tantahuatay, Cuajone, und Quelleveco für Southern Peru Copper; Rio Blanco für Monterrico Metals (jetzt Zijin Mining); El Toro, Minaspampa (beide jetzt COMARSA), Tres Cruces und Nueva Condor/Huampar für OroPeru.

Aztec gibt weiterhin bekannt, dass es den Beratern, der Geschäftsleitung und den Direktoren des Unternehmens insgesamt 1,015 Millionen Aktienoptionen als Bonus zur Schaffung von Wertschöpfung für Aktionäre gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt hat. Die Aktienoptionen sind ausübbar in Stammaktien zu einem Preis von 0.30 CAD pro Stammaktie über einen Zeitraum von fünf Jahren und unterliegen Übertragungsmodalitäten.

Aztec wird ein Webinar zum bevorstehenden Explorationsprogramm des Unternehmens abhalten. Das Webinar findet am Mittwoch, den 12. April 2021 um 20:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr PT, 14:00 ET) statt. Die Geschäftsleitung wird im Anschluss an den Vortrag für Fragen zur Verfügung stehen.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

