Krakau (ots) - Einer der renommiertesten Preise für Produkt Design geht 2021 an Vasco Translator M3. Das smarte kleine Übersetzungsgerät von Vasco Electronics gewinnt den begehrten Red Dot Award. Mit diesem Preis werden seit 1955 die besten Produkte eines jeden Jahres ausgezeichnet.Vasco Translator M3 erlaubt die Kommunikation mit 90% der Weltbevölkerung, ohne eine einzige Fremdsprache zu beherrschen. Der neueste Echtzeit Übersetzer von Vasco Electronics beherrscht mehr als 70 Sprachen. Das Gerät übersetzt gesprochene Sprache, Text, Fotos, Anrufe und Gespräche mit bis zu 100 Teilnehmern. Dabei funktioniert es nicht nur über WLAN, sondern übersetzt auch über Mobilfunk lebenslang kostenlos, ohne Limit, in fast 200 Ländern der Erde.Als Red Dot Preisträger reiht sich Vasco Translator M3 in eine beeindruckende Liste ausgezeichneter Produkte ein. Zu den Preisträgern der letzten Jahre gehören beispielsweise das MacBook Air von Apple (Auszeichnung 2019) oder die Honda Fireblade (Auszeichnung 2020).Mit über 18.000 Einreichungen und 51 Kategorien ist der Red Dot Award einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Bewertungskriterien sind neben der formalen Qualität auch Maßstäbe wie Ergonomie und Langlebigkeit. In der Kategorie "Kommunikationstechnik - Übersetzer" kürte die internationale Jury aus rund 50 Fachleuten 2021 das Produkt von Vasco Electronics zum Sieger."Eine so prestigeträchtige Auszeichnung wie den Red Dot zu erhalten, ist für uns die beste Bestätigung: Es lohnt sich, Produktentwicklung voller Leidenschaft und ohne Kompromisse zu betreiben", so Maciej Góralski, CEO von Vasco Electronics. "Unser Entwicklungsteam hat fast 2 Jahre am Vasco Translator M3 gefeilt. Für das Design haben wir mit Husarska Design Studio zusammenarbeitet, denen großer Beifall gebührt. Der Red Dot ist eine wunderbare Auszeichnung für ein Produkt wie Vasco M3, das gleichermaßen nützlich und schön ist!", freut sich der CEO und Gründer von Vasco Electronics.Maciej Góralski gründete Vasco Electronics (https://vasco-electronics.de/) 2008. Als ausgebildeter Rettungssanitäter wusste er: Verstehen kann Leben retten. Deshalb wollte er Geräte entwickeln, die Sprachbarrieren überwinden. Heute gelten Übersetzer von Vasco Electronics als die besten am Markt. Sie sind auf der ganzen Welt im täglichen Einsatz - auch bei Rettungskräften.Der mit dem Red Dot ausgezeichnete Vasco Translator M3 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Alle technischen Details finden Sie auf der Produktseite des Herstellers unter: https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-m3.html